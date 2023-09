Incidente tra due auto in via Satta a Milano, morta una 20enne. L’ipotesi di una mancata precedenza

Milano, 8 settembre 2023 – Tragico incidente, poco prima di mezzanotte, a Quarto Oggiaro, all'angolo tra via Satta e via Vittani. Una ventenne è morta dopo il trasporto in ambulanza al pronto soccorso del Niguarda, mentre un ventunenne si trova ricoverato in pericolo di vita al San Gerardo di Monza; altri tre feriti sono stati trasportati in condizioni meno gravi al San Carlo e all'Humanitas.

Dalle prime informazioni emerge che due auto, una Mercedes Classe A e una Mitsubishi Sapce Star, si sono scontrate, probabilmente a causa di una mancata precedenza.

L'incrocio di via Satta angolo Vittani non è semaforizzato, ed è regolato da cartelli di segnaletica verticale: stando a quanto risulta al momento, la Mitsubishi rossa avrebbe dovuto far passare la Mercedes Classe A nera; i danni alle carrozzerie fanno ipotizzare che la prima auto abbia violato la precedenza, tagliando la strada alla seconda.

L'indagine sull'accaduto è affidata agli agenti della polizia locale, che stanno investigando su più fronti per chiarire la dinamica dello schianto.

La ventenne deceduta e il ventunenne in pericolo di vita si trovavano entrambi sulla Mitsubishi scaraventata contro la cancellata dopo l'impatto. Sulla Mercedes c'erano tre persone, in ospedale in condizioni non gravi.