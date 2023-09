Incidente tra auto e bici in via Ascanio Sforza a Milano: ciclista in gravi condizioni

Milano, 11 settembre 2023 – Ancora un incidente grave per le strade di Milano.

Alle 17.30 di oggi, una ciclista di 55 anni è stata investita da un'auto in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese, quasi all'angolo con viale Tibaldi. Le condizioni della donna sono ritenute gravi: è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Secondo i primi accertamenti della polizia locale, i due mezzi stavano percorrendo la strada nella stessa direzione, verso la periferia: la bici era davanti all'auto, di poche decine di metri; quindi, l'ipotesi al momento più probabile è che la macchina abbia tamponato la bici che la precedeva, facendo rovinare a terra la cinquantacinquenne, anche se le verifiche sulla dinamica sono ancora in corso.