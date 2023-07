Incidente A4 Milano, scontro tra auto e moto nel tratto fra viale Certosa e Cormano: muore 34enne

Milano, 10 luglio 2023 – Ancora una tragedia sulle strade lombarde. Un motociclista, di 34 anni, è morto sul colpo in un drammatico incidente avvenuto questa mattina verso le 6.30 sull'autostrada A/4 Torino-Venezia. Lo schianto è avvenuto nel Milanese, fra viale Certosa e Cormano, in direzione di Venezia. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza sono arrivati sul posto con con ambulanza e automedica il centauro era già deceduto.

Illeso ma sotto choc il guidatore della macchina, per il quale non si è reso necessario il ricorso a cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale che indagano per accertare l’esatta dinamica e stabilire le responsabilità dello scontro fra i mezzi. Per consentire i soccorsi e l’esecuzione dei rilievi la carreggiata è stata parzialmente chiusa con pesanti conseguenze sul traffico veicolare. Lunghe code si sono formate tra il nodo di Pero e Cormano, come segnalato da Autostrade per l’Italia.