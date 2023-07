Corno Giovine, fuori strada con la moto: muore centauro di 76 anni

Corno Giovine (Lodi), 10 luglio 2023 - Un centauro di 76 anni, originario di Santo Stefano Lodigiano, ma residente a San Giuliano, è morto in conseguenza della fuoriuscita stradale avvenuta lungo l'ex provinciale 116, all'altezza della località Morti della Porchera, in territorio di Corno Giovine, a due passi dal fiume Po. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo ha affrontato la curva nei pressi del sacello che ricorda i morti di peste ed è volato giù dall'argine.

La moto purtroppo gli è piombata addosso schiacciandolo: il medico del 118 non ha potuto far altro che accertare il decesso. La morte potrebbe essere avvenuta alcune ore prima. E' stato un passante poco prima delle 9 ad accorgersi che, a due metri dall'asfalto, in mezzo agli arbusti, spuntava la sagoma della moto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lodi, che hanno poi riportato il corpo sulla carreggiata, i carabinieri della stazione di Maleo e dell'aliquota radiomobile.

Motociclista morto sull’A4

Altro tragico incidente stamattina nel Milanese. Un motociclista, di 34 anni, è morto sul colpo in un drammatico incidente avvenuto questa mattina verso le 6.30 sull'autostrada A/4 Torino-Venezia. Lo schianto è avvenuto nel Milanese, fra viale Certosa e Cormano, in direzione di Venezia. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza sono arrivati sul posto con con ambulanza e automedica il centauro era già deceduto. Illeso ma sotto choc il guidatore della macchina, per il quale non si è reso necessario il ricorso a cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale che indagano per accertare l’esatta dinamica e stabilire le responsabilità dello scontro fra i mezzi.