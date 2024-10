Inchiesta curva Inter, interrogato Javier Zanetti: focus su biglietti finale Champions e ‘soffiata’ sulle indagini

È iniziata a Milano, in un ufficio di Polizia, l'audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell'Inter sentito come testimone dagli investigatori della Squadra mobile nell'inchiesta milanese che una decina di giorni fa ha azzerato vertici e sodali ultrà delle curve di San Siro, con 19 arresti.

L’interrogatorio, su cui gli investigatori mantengono il massimo riserbo, verte essenzialmente su due aspetti: i biglietti per la finale di Champions e la presunta 'soffiata' a favore della curva Nord su indagini in corso. Nell'ordinanza di custodia cautelare emerge che Marco Ferdico, il capo ultrà nerazzurro tra i 19 arrestati, avrebbe contattato l'ex calciatore per ottenere un numero maggiore di biglietti per la finale di Istanbul, poi persa dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Manchester City.

Inoltre, in un'altra conversazione "è emerso - si legge nel provvedimento - che Ferdico avrebbe saputo da Zanetti che …'ci sono dei funzionari di polizia che stanno monitorando la curva anche per l'accaduto che è successo al povero Vittorio (Boiocchi, ndr) che è morto tragicamente in strada'".