Gli acceleranti e l’uscita di casa poco prima del rogo: il ruolo di Michael Sinval Pereira nell’atroce morte di Sueli

Milano, 6 giugno 2025 – A incastrare Michael Sinval Pereira sono state le telecamere, che lo hanno immortalato mentre usciva di casa cinque minuti prima che scattasse l'allarme antincendio, quindi non si trovava già fuori da tempo, come dichiarato alla polizia in un primo momento. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco emerge che siano stati utilizzati "acceleranti" per alimentare il rogo, elemento che verrà accertato nelle prossime ore.

Il quarantacinquenne sottoposto a fermo d'indiziato di delitto ha fornito una "parziale ammissione" ai poliziotti della Squadra Mobile diretti da Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi, dopo aver inizialmente negato ogni responsabilità. In particolare ha raccontato di un litigio, scattato per più motivi, tra cui a suo dire la "mania per l'ordine e la pulizia" di Sueli. Altro motivo il fatto che l'uomo, che già aveva bevuto fuori casa per quasi tutto il pomeriggio, volesse bere ancora, mentre la donna insisteva perché non lo facesse. A un certo punto lui avrebbe buttato la sigaretta accesa sul tappeto, sostenendo poi davanti ai poliziotti che i prodotti utilizzati dalla donna per la pulizia e passati in precedenza avrebbero alimentato il rogo, causando un incendio di portata maggiore a quella che lui si aspettava.

Quanto alle chiavi, ha sostenuto di avere in possesso solo quelle che consentono di aprire la serratura anche dall'interno. Ancora da accertare però se abbia chiuso volutamente la porta per intrappolare la donna o se Sueli (il cui mazzo di chiavi non è stato ancora trovato e potrebbe anche essere all'interno dell'appartamento, tra gli oggetti da "smassare") non sia riuscita ad aprirla a causa delle fiamme. Di certo la quarantottenne ha provato ad aprirla e a chiedere aiuto, attirando l'attenzione di una vicina che ha provato a sua volta a forzare l'uscio, invano.

La prima stanza ad andare a fuoco è stata la sala d'ingresso, poi il rogo si è propagato in poco tempo in tutto il bilocale. La donna si è gettata dal balconcino della camera da letto ed era avvolta in una coperta, evidentemente nel tentativo di sottrarsi al calore. Se si fosse gettata dal balconcino della sala, avrebbe forse avuto qualche possibilità di salvarsi o comunque di attutire la caduta, atterrando su un balcone al terzo piano. Ma con tutta probabilità la stanza era già infuocata e lei, per istinto, è fuggita nella stanza da letto, inizialmente più lontana dalle fiamme.

Michael Sinval Pereira ha tre figli in Brasile. Ha raccontato di non tornare nel suo Paese da 11 anni. Il rapporto con Sueli era iniziato tre anni fa ed era stato da subito burrascoso. La polizia era intervenuta più volte per liti (in un'occasione era stato lui a chiamare), una volta nel 2022 e due nel 2024.