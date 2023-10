Incendio nella Rsa Virgilio Ferrari, la struttura accanto alla Casa per Coniugi in cui morirono 6 anziani

Milano – Un principio d'incendio si è sviluppato, verso le 18 di oggi, mercoledì 25 ottobre, nella Rsa Virgilio Ferrari di in via dei Panigarola, struttura gemella della Casa per Coniugi, l’Rsa dove quest’estate sono morti 6 ospiti a causa di un altro incendio.

L'intervento di vigili del fuoco nella Rsa Virgilio Ferrari

Nell’ala interessata erano presenti 13 pazienti che sono stati trasferiti in un’altra area dello stesso piano. Le prime fiamme, che hanno fatto scattare l’allarme antincendio, sono state spente dal personale socio sanitario della Rsa.

La zona è poi stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco che hanno proceduto ai primi rilievi per cercare di stabilire le cause e da dove sarebbe partito il principio d'incendio. In base alle prime ispezioni il focolaio si sarebbe sviluppato da un controsoffitto.

La struttura è adiacente alla Rsa in cui il 7 luglio scorso si è sviluppato il rogo che ha ucciso 6 anziani ospiti e provocato il ricovero di 80 persone. In quel caso a finire sotto accusa fu l’impianto antincendio, fuori uso da mesi, e il permesso concesso ai pazienti di fumare in camera. Per quell’incendio sono indagati, tra gli altri, la direttrice della struttura e il presidente della cooperativa che gestiva la Rsa.