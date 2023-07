Che cos’è la “Casa per coniugi” di Milano

"Casa per Coniugi" è una struttura dedicata all'assistenza socio-sanitaria residenziale, concepita per accogliere anziani che presentano diversi gradi di non autosufficienza e che non richiedono cure ospedaliere specifiche o esclusivamente di tipo sanitario. Inoltre, può ospitare anche adulti affetti da patologie simili a quelle tipiche dell'anzianità. Ogni ospite beneficia di un piano di assistenza personalizzato, elaborato sulla base delle sue specifiche esigenze e delle necessità della sua famiglia.

Il murales dipinto sulla casa di riposo per Coniugi

La struttura è situata in Via dei Cinquecento n.19, nel quartiere popolare di decentramento N°4, nella zona sud-est di Milano.

La residenza si sviluppa su tre piani in un edificio e si suddivide in 12 sezioni, tra cui due specificamente destinate ai pazienti affetti da Alzheimer. Attorno alla struttura è presente uno spazio verde denominato "Giardino Alzheimer", dotato di percorsi pedonali, panchine e zone ombreggiate, a disposizione degli ospiti.

