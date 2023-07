Morti nell’incendio alla casa di riposo: chi sono le vittime. Nomi, età e cause del decesso

Milano, 7 luglio 2023 – Sono sei le persone decedute nell’incendio della notte tra giovedì e venerdì 7 luglio alla Casa di riposo per Coniugi di Milano. Ottanta tra feriti e intossicati, quattro le persone ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Due sarebbero fuori pericolo. Questo il bilancio parziale e in continuo aggiornamento del terribile rogo sulle cui cause indaga la Procura di Milano che ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo.

La casa di riposo di via dei Cinquecento

I nomi

Intanto, sono stati comunicati i nomi e l’età degli anziani che non ce l’hanno fatta: Nadia Rossi, 69 anni, e Laura Blasek, 86, sono entrambe morte nella stanza 605 al primo piano della struttura. Sono invece state vittime di intossicazione Mikhail Duci, 73 anni, Anna Garzia, 85 Loredana Labate, 84, e Paola Castoldi, 85.

I rilievi

L’incendio è scaturito da u n letto, il punto in cui sono maggiormente visibili i danni La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo.