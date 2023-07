Strage alla Rsa Casa per Coniugi: i funerali delle sei vittime saranno in Duomo venerdì 21 luglio

Milano – I funerali delle 6 vittime del rogo divampato lo scorso 7 luglio nella Rsa Casa per Coniugi di via dei Cinquecento a Milano saranno celebrati in Duomo venerdì 21 luglio alle 11. A officiare la cerimonia l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della commemorazione per il 31° anniversario della strage di via d'Amelio. "I funerali verranno celebrati venerdì in Duomo alle 11 – ha detto il primo cittadino – Abbiamo avuto la conferma, adesso con il prefetto stiamo parlando dell'organizzazione. E lunedì poi andrò a riferire in Consiglio comunale come promesso. Il costo verrà sostenuto integralmente dal Comune”.