Incendio a San Rocco al Porto: coppia di pensionati evacuata, salvati dall'intervento dei vigili del fuoco

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi) - Si incendia il capanno e il fuoco lambisce la casa, coppia di pensionati evacuati nella notte. L’uomo era allettato ma per fortuna è stato salvato in tempo.

Spaventoso risveglio per il marito P.G., di 86 anni e moglie A.G. che, alle 00.22 della notte tra venerdì e ieri, hanno scoperto che era scoppiato un incendio nella loro proprietà. Il rogo è scoppiato, in particolare, nel capanno adiacente alla abitazione che si trova a San Rocco al Porto, in via Buonarroti, ma ha presto lambito l’edificio adiacente. L’origine della combustione è sconosciuta, sono in corso accertamenti per scoprirla.

Comunque anche l’immediato intervento della badante, subito accorsa, ha per fortuna permesso di salvare i coniugi, che sono stati portati in ospedale per una visita, stante il fatto che avevano inalato fumo. Ma per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione. Sano e salvo anche il loro cane, che a sua volta si trovava nell’abitazione interessata dall’incendio.

I due pensionati sono stati presi in cura e portati in ambulanza, al Pronto soccorso di Codogno, dagli operatori della Croce rossa e dell’auto medica. L’incendio prima ha carbonizzato il capanno adiacente a una casa, un rustico adibito a ricovero attrezzi e infine una stanza dell’immobile. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano, ha però permesso di salvare il resto dell’abitazione.

La casa, dopo i dovuti controlli, è stata dichiarata agibile. Con la possibilità per i coniugi, quindi, di farvi rientro. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 6 del mattino di ieri. I pompieri sono intervenuti con una autopompa, una autobotte, l’ autoscala e un furgone ed è arrivata anche una autopompa, in rinforzo, dal comando di Piacenza. L’intervento è proseguito a lungo, per permettere la bonifica delle parti interessate dal rogo ed evitare il possibile accendersi di nuovi focolai.

Lo spavento è stato forte, anche perché tutto è accaduto di notte, con temperature sotto lo zero che hanno reso ancora più difficile la situazione per gli anziani. Per fortuna, anche se i danni al capanno e all’abitazione sono importanti, non ci sono state conseguenze drammatiche.