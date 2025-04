Inaugurata la mostra sul cambiamento climatico

I ragazzi dell’istituto Spinelli e De Nicola hanno inaugurato la mostra "Ghiaccio Bollente", realizzata con la collaborazione dell’Università degli Studi di Milano. Un progetto che racconta il tema della crisi climatica, attraverso il ritiro dei ghiacciai con l’esperienza diretta sul Ghiacciaio dei Forni. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Roberto Di Stefano. "Mi sono confrontato con gli studenti, ascoltando le loro riflessioni e idee sul futuro del nostro pianeta. È fondamentale che le nuove generazioni siano protagoniste del cambiamento. A Sesto San Giovanni stiamo facendo scelte concrete per la sostenibilità: biopiattaforma green, efficientemento energetico e rigenerazione urbana, interventi importanti che stanno trasformando la città. Grazie a studenti e insegnanti per il loro impegno e per averci ricordato che il cambiamento climatico riguarda tutti".

La.La.