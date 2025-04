In quei graffiti di luce la bellezza della storia

Un Graffito di Luce che non possa inosservato. L’installazione nel chiostro piccolo e nella Sacrestia di Santa Maria delle Grazie, progetto firmato da Luca Trazzi, con F.A.N. Europe Lighting, è suggestiva. Intanto il luogo. L ’architetto ha ricomposto gli elementi salienti del chiostro piccolo e Sacrestia rinascimentali costruiti tra il 1492 e il 1497, attribuiti all’urbinate Donato Bramante, in dialogo con la tribuna, individuando in un graffito decorativo nell’intonaco del chiostro rappresentante dei fiori, l’elemento ispiratore per la sua installazione luminosa. Le lampade all’interno del giardino e della Sacrestia sono otto, con trentadue raggi; il numero otto e i suoi multipli rivela l’omaggio a Bramante che ha adottato lo stesso numero nella tribuna insieme a dodici apostoli e quattro evangelisti. L’installazione è visitabile oggi e domani, dalle 10 alle 22,30, via Caradosso 1.St.Con.