Il Tito Livio al Carcano. Viaggio in punta di piedi nella vita dei teenager

"Un viaggio coreografico nella vita di un’adolescente": così il liceo coreutico Tito Livio ha chiuso l’anno scolastico a passo di danza con lo spettacolo “Solo Andata - per Domani“. Protagonisti 190 danzatori, tutti studenti del liceo, che si sono esibiti al teatro Carcano di Milano. "“Solo Andata” per Domani è un viaggio, il viaggio di Asia, una ragazza di 19 anni, che sta attraversando l’adolescenza e che, come tutte le sue coetanee, affronta dubbi, paure e desideri che ogni giorno la mettono a dura prova – raccontano –. L’ultimo primo giorno di scuola segnerà l’inizio del viaggio più importante della sua vita: una destinazione misteriosa la porterà a crescere e a trovare la sua strada. Come la natura affronta i cambiamenti ed è sempre pronta a rinascere, anche Asia dovrà confrontarsi con le incertezze e gli ostacoli della giovinezza. Ma grazie al supporto del suo amico Mattia, troverà nuove radici per il futuro".

Una chiusura dell’anno emozionante, grazie anche alla regia di Matteo Passini. Le coreografie e le musiche sono state curate dai docenti del dipartimento coreutico di via Gozzadini: il polo della danza è oggi riunito nel cuore di San Siro.

"Lo spettacolo del liceo coreutico è un appuntamento ormai atteso dalla nostra comunità scolastica e da tutto il territorio milanese – spiega la preside Alessandra Condito –: la storia di Asia è la storia di tutti i nostri studenti che con passione, dedizione e incertezze affrontano il percorso della danza; il ritrovarsi e una formazione solida porteranno alla vera rinascita e al meritato successo".

Viola Branco ha indossato i panni di Asia, Samuele Mazza quelli di Mattia. Le luci sono state disegnate da Silvia Vacca, le proiezioni grafiche sono state curate da Alessandro Scaglione.

Si.Ba.