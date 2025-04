Il restyling di via Negrotto. Università e nuovi servizi: "Non siamo più isolati"

Via Pericle Negrotto. La strada di Milano che si trova a ridosso di Villapizzone e Bovisa, che per anni è rimasta come un’appendice della città, isolata, con fabbriche e qualche residenza, è ora al centro di un processo di riqualificazione. Una trasformazione cominciata con l’arrivo della sede del Politecnico Bovisa e proseguita con il progetto di riqualificazione degli ex gasometri. Coronamento con il nuovo distretto dedicato agli eventi e alle produzioni pubblicitarie e cinematografiche nei locali dell’ex Trafileria Lombarda, al civico 59. Preziosi anche i lavori di manutenzione a cura del Comune, per evitare l’allagamento del sottopassaggio a ogni acquazzone. Resta il campo nomadi.

Vincenzo Ciccotto, da sempre in via Negrotto, dice che "c’è stata un’evoluzione. Fino a 10 anni fa qui non c’era nulla. Buona la posizione: siamo vicini alla Bovisa, alla zona di piazza Prealpi, a Quarto Oggiaro. Dalla stazione di Villapizzone si raggiunge in due fermate la metropolitana, che è un servizio mancante. E poi bisogna uscire anche per raggiungere i negozi. Però, da quando c’è l’università e tutto il resto, mi sembra di vivere a Milano".