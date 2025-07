Il salto triplo (d’oro) di Viola: "Orgogliosa di mia figlia: risultato frutto dell’impegno"

La sedicenne Viola Arioli ha trionfato ai Campionati nazionali Allievi che si sono svolti domenica scorsa a Rieti, conquistando l’oro nel salto triplo.

Un’impresa che l’Atletica Riccardi, società sportiva dove la giovane si allena, definisce "eccezionale e che riempie di gioia il presidente Sergio Tammaro e tutta la società – raccontano dal gruppo –. Viola è arrivata all’atletica dopo tanti anni di ginnastica artistica, avvicinandosi a questa disciplina poco più di un anno fa, dopo aver partecipato alla manifestazione “Ragazza più veloce di Milano“. Lo scorso anno – ancora dalla storica società sportiva milanese –, è arrivata seconda nei salti, nel prestigioso Memorial Pratizzoli a Parma".

L’atleta è seguita dall’allenatore Michael Palacio dell’Atletica Riccardi, con alle spalle una carriera nel decathlon: lo sportivo, che ha frequentato la Scuola Nazionale dello Sport a Cuba, segue i ragazzi e i cadetti dell’atletica dal 2009.

Nella competizione nazionale di Rieti, l’atleta Arioli, già vicecampionessa italiana 2024 tra le Cadette, "è balzata subito al comando, dimostrando una capacità di concentrazione e una lucidità agonistica notevoli – prosegue la società –. Nell’ultimo turno, ha realizzato il miglior salto di sempre per un’atleta Riccardi all’aperto, con 12.38, nonostante il vento".

Arioli ottiene un risultato eccezionale nella categoria degli under 18, al primo anno di specialità. "Sono orgogliosa del risultato – ha commentato Cinzia, la madre della giovane atleta –. Con costanza e determinazione i risultati sono arrivati e Viola è felicissima per questa vittoria nella sua amata disciplina. Come ho detto a Viola, questo non è un traguardo ma solo una nuova partenza per realizzare tutti i suoi sogni sportivi".

Francesca Grillo