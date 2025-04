Il regista Silvio Soldini ospite fra il pubblico. Presenta sul grande schermo “Le assaggiatrici”

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del grande cinema. Venerdì alle 19.30 il regista Silvio Soldini sarà ospite del Cinema Rondinella per presentare il suo ultimo film “Le assaggiatrici“, ambientato nella Germania nazista e tratto dall’omonimo bestseller di Rosella Postorino. Rosa Sauer, insieme ad altre sei donne, viene costretta per anni a sedere a tavola per assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler con lo scopo di verificare che non sia avvelenato. Tra le sette donne, che ogni giorno potrebbero perdere la vita, si intrecciano rapporti che implicano solidarietà e possibile tradimento. Un’occasione per incontrare uno dei registi più raffinati del panorama italiano contemporaneo e immergersi in una storia che scava nella memoria, nella tensione e nell’intimità femminile durante uno dei periodi più bui della storia. La presenza di Soldini sarà l’occasione per il pubblico di viale Matteotti di scoprire più a fondo il processo creativo dietro all’opera, ascoltare aneddoti di lavorazione e confrontarsi direttamente con l’autore. La.La.