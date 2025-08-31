Il dibattito sulla pace con Delpini

Si parla di guerra e di pace con l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, il parroco di Betlemme fra Rami Asakrieh, il vescovo del Libano Padre Mounir Khairallah e Fra Angelo Borghino, ministro Provinciale dell’Ordine dei Cappuccini. Modera l’incontro il direttore di “Terra santa”, Giuseppe Caffulli. Succederà oggi alle 18,30 in Piazza Duomo per “Pane in Piazza“, la maratona di solidarietà con 200 fornai ed eventi finalizzati alla creazione di un panificio, di un’area vendita e di una scuola di panificazione in Camerun, a Bambui, per assicurare un futuro ai giovani insegnando loro l’arte della panificazione. (Il programma completo è su missioni.org).

Anche oggi si comincerà alle 7.30, con delizie panarie dolci e salate sfornate in diretta e il gelato di Rigoletto. Dalle 16 alle 17 “Tutta l’Italia del pane“: Fulvio Marino presenta il suo ultimo libro con l’attrice Ippolita Baldini. Alle 17,30, Santa Messa di chiusura in Duomo presieduta da Fra Giovanni Cropelli, segretario di Missioni Estere Cappuccini di Lombardia: sarà celebrato il “Giubileo dei panificatori” prima della tavola rotonda sul tema “Il Nostro Pane Quotidiano“.

Alle 21 “Il canto del pane” con Ermes Ronchi, teologo e religioso dei Servi di Maria al centro di una serata di riflessione profonda legata al simbolo del pane, in dialogo con Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Modera l’incontro Fra Raffaele Orlando. E, dalle 22, “Pane, Olio e Stelle” (Spazio demo).

L’iniziativa promossa dai Frati Cappuccini Missionari con la famiglia Marinoni si concluderà domani alle 21 con Alice Redini, Francesco Brandi, Chibo, Max Pieriboni, Francesco Migliazza, Nikolas Albanese. Condurranno la serata Ippolita Baldini e Davide Paniate.