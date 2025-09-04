Il Cavallino a Palazzo Reale, Leclerc: “Essere un pilota Ferrari è unico, esserlo a Monza è assolutamente incredibile”

Sale la febbre per il gran premio di Monza. Mercoledì migliaia di tifosi della Ferrari si sono radunati davanti a Palazzo Reale per salutare i piloti della rossa Charles Leclerc e Lewis Hamilton e ammirare da vicino la rossa che nel weekend affronterà il circuito brianzolo.

Accanto al Duomo c’erano appassionati di tutte le età con striscioni, cartelli e bandiere. Verso le 20 sono arrivati i due piloti che si sono fermati per selfie, autografi e abbracci tra le due ali di folla. I due si sono poi affacciati dal balcone di Palazzo Reale per salutare il popolo rosso. "Oggi – ha detto Leclerc – ho scoperto un detto italiano: non c’è due senza tre. Speriamo che la terza vittoria a Monza possa già arrivare quest’anno. Tra la vittoria del 2019 e quella del 2024 non ho preferenze. L’anno scorso ne è arrivata una inaspettata, speriamo di replicare".

Risponde Hamilton che esordisce con un perfetto italiano: “Darò tutto”. E il boato della folla per cotanta promessa. "L’atmosfera è davvero incredibile – aggiunge il britannico – qua è il meglio, adoro essere a Monza. I tifosi sono così speciali. Il mio primo gran premio da pilota Ferrari a Monza sarà sicuramente speciale".

Una sensazione che Leclerc conosce bene e che vuole rimarcare: "Non mi abituo e non mi abituerò mai a questo feeling che c’è con questo pubblico. Le parole non bastano per descrivere un tifo del genere. Qui siamo davvero nel cuore della passione Ferrari. Essere un pilota Ferrari è unico, ma essere un pilota Ferrari a Monza è assolutamente incredibile".

La Ferrari renderà inoltre omaggio – una livrea speciale – a Niki Lauda, a 50 anni dalla vittoria del suo primo Mondiale, avvenuto il 7 settembre 1975.