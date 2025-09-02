Gran Premio d’Italia 2025: date, programma e orari del weekend più veloce dell’anno

Il conto alla rovescia per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 è ufficialmente iniziato. Il weekend si aprirà giovedì 4 settembre con la conferenza stampa dei piloti, attesa per le 14.30. Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 13.30, mentre la seconda scatterà alle 17.

Sabato pomeriggio alle 13.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Ecco la guida utilissima per non perdersi nulla della 96ª edizione del Gran Premio di Monza più veloce della stagione.

Rispetto all’edizione 2024, sono state introdotte importanti novità per garantire un’esperienza di maggiore qualità al pubblico: sono stati installati oltre 4.000 nuovi posti di gradinata per offrire una migliore visibilità agli spettatori in possesso di biglietti per il prato. Le tribune per l’edizione 2025 sono 34.

Autodromo Nazionale Monza terrà a battesimo anche una nuova area premium: la Ultimate Hospitality, una moderna tribuna con 1.500 posti dotata di tutti i comfort, tra cui terrazza panoramica, area hospitality dove pranzare, spazi relax e servizi dedicati.

Ben 36 i maxischermi dislocati lungo il perimetro del circuito che permetteranno agli appassionati di non perdersi neppure un momento di quanto sta avvenendo in pista.

Durante la parata dei piloti, i paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano si lanceranno sul cielo dell’Autodromo con le Bandiera di Italia, Formula 1 e ACI. Lo show pre griglia avrà come protagonista Benny Benassi, che ha all’attivo due Grammy Awards e collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Madonna e David Bowie.

L’Inno Nazionale sarà eseguito dalla Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Colonnello Maestro Direttore Massimo Martinelli. A intonare il Canto degli Italiani sarà Vittorio Grigòlo, noto per essere stato il più giovane tenore ad aver inaugurato una stagione del Teatro alla Scala sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti.

Al termine dell’esecuzione dell’Inno Nazionale lo storico sorvolo delle Frecce Tricolori, Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare. Grid Kids: ad accompagnare i venti protagonisti del Mondiale in griglia saranno i ragazzi della Fondazione Maria Letizia Verga, che si occupa dei bambini e dei ragazzi affetti da malattie emato-oncologiche e ad alta complessità terapeutica metaboliche e genetiche.

I due piloti della Ferrari, Hamilton e Leclerc

In occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025, Autodromo Nazionale Monza ospiterà un incontro con i promoter dei 24 autodromi, sedi delle gare iridate. L’iniziativa è stata organizzata da Formula 1 e fa parte degli incontri periodici con gli organizzatori.

Si tratta di un ulteriore importante riconoscimento internazionale per l’Italia e per l’ACI, alla quale la FIA ha appena affidato l’organizzazione e la gestione del nuovo Campionato Europeo di Formula Regional. I partecipanti avranno l’occasione di visitare alcune delle storiche e iconiche aree hospitality del circuito, tra cui la nuova Ultimate Hospitality.

Andrea Kimi Antonelli, enfant prodige della F1

La presenza del talentuoso 19enne Andrea Kimi Antonelli tra i protagonisti dell’appuntamento di Formula 1 renderà ancora più interessante il 96° Gran Premio d’Italia e la Fanzone ospiterà un’area dedicata proprio al pilota della Mercedes, dove i tifosi potranno immergersi nel suo percorso sportivo. Lo spazio include le vetture più significative della sua straordinaria carriera, caschi e guanti oltre ad alcuni contenuti video dedicati.

Per l’edizione 2025, la Fanzone si arricchirà con una prima assoluta: la presenza di un’area freestyle, un “contropalco” situato proprio all’ingresso principale dell’area, dove gli spettatori potranno assistere da giovedì a domenica all’esibizione giornaliera di professionisti di varie specialità sportive, dal basket al freestyle, al parkour. Sul palco della Fanzone, da giovedì a domenica, si alterneranno dj italiani e internazionali a scaldare l’ambiente.

Evento di punta il sabato sera, dalle ore 18 alle 19 con il set del dj Benny Benassi. Come di consueto la Fanzone verrà aperta giovedì 4 settembre alle ore 14 con chiusura alle 19 e ingresso libero. Dal venerdì alla domenica sarà aperta per i soli possessori del biglietto dalle ore 9 alle 19.

Fervono i preparativi per il 96° Gran Premio d'Italia

Sempre in Fanzone giovedì pomeriggio si terrà il “Legends to Future Talk”, un incontro che vedrà protagonisti alcuni giovani talenti, supportati da ACI Sport come Brando Badoer, Leonardo Fornaroli, Roberto Lacorte, Gabriele Minì e leggende del passato come Giancarlo Minardi.

Sul tema interviste, come ogni anno da non perdere il momento del “Drivers’ Engagement”, l’incontro sul palco con i piloti e i Team Principal di F1, venerdì e sabato. Unica eccezione, giovedì pomeriggio il Team Principal di Scuderia Ferrari HP Fred Vasseur sul palco alle ore 14, come atto di apertura della Fanzone.

Sale l'adrenalina in vista del weekend del GP d'Italia

Una serie di totem per rivivere i GP d’Italia che hanno fatto la storia In occasione del 75° anniversario del Campionato del Mondo di Formula 1, la Fanzone si arricchisce di un’iniziativa speciale pensata per celebrare la lunga e affascinante storia di questo sport: un percorso espositivo composto da totem tematici che raccontano alcune delle pagine più iconiche della corsa monzese.

Attraverso testi, immagini d’archivio e contenuti selezionati, i totem offriranno ai tifosi un vero e proprio viaggio nel tempo, dagli albori della Formula 1 fino ai momenti più recenti, passando per vittorie leggendarie, piloti indimenticabili e curiosità che hanno segnato l’evoluzione del GP d’Italia.

Tra le novità di quest’anno, in Fanzone ci sarà anche un’intera area dedicata alla salute, con la partecipazione di importanti realtà sanitarie e associazioni: ATS (Agenzia di Tutela della Salute), ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) che si dedicherà alla prevenzione del cancro del cavo orale, CRI (Croce Rossa Italiana) per la promozione alla donazione del sangue e INRC (Istituto Nazionale Ricerca Cardiovascolare) per screening cardiologici.

Tifosi della Ferrari invadono la pista di Monza

Uno spazio dedicato al benessere, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, a dimostrazione dell’impegno di ACI e del GP d’Italia anche su temi di rilevanza sociale. Ritornano per il terzo anno consecutivo le attivazioni del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che allestiranno un’area dedicata all’informazione sulla conservazione delle foreste e della natura, mentre venerdì 5 settembre alle ore 14.30, presso l’area del Bosco Bello in Ascari si terrà l’iniziativa “Ogni pilota un albero”, promossa da Automobile Club d’Italia d’intesa con il Comando Generale Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

Alla Fanzone saranno presenti un presidio del Comando Provinciale di Monza Brianza della Guardia di Finanza, dove saranno illustrate le principali attività istituzionali del Corpo attraverso strumenti multimediali, e la Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, con un allestimento dedicato alla celebrazione del 160° anniversario di fondazione.

Le premiazioni del Gp d'Italia 2023

In occasione del GP, come accade ormai dal 2022, ci sarà il recupero delle eccedenze alimentari grazie all’accordo in essere tra ATS Brianza, Autodromo Nazionale Monza e CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) di Monza, Lecco e Sondrio. Lo scorso anno, durante il Gran Premio, sono state raccolte oltre 3,5 tonnellate di alimenti e questo ha permesso di preparare e distribuire pasti e prodotti a 270 famiglie in difficoltà, un risultato reso possibile dall’impegno di 120 volontari. Nelle precedenti tre edizioni sono stati raccolti ben 25 tonnellate di alimenti.

Gran Premio di Monza (Radaelli)

Per gli appassionati che hanno disabilità motorie è stata riservata una tribuna - la T31, ex-area camping - che ha un parcheggio dedicato e assistenza da parte del Ferrari Club Caprino Bergamasco ed è dotata di un’area ombra con 2 simulatori ACI dedicati proprio alle persone con disabilità. Accanto ci sarà anche la tribuna T7 riservata alle persone con disabilità ma deambulanti.

Area riservata pure di fronte alla Fanzone e percorsi migliorati per facilitare l’accessibilità anche in carrozzina. Anche quest’anno F1 offre a bambini e ragazzi fragili l’opportunità unica di incontrare virtualmente i campioni della Formula 1 grazie al progetto Awabot.

Il cuore del progetto è un robot mobile – una sorta di schermo su ruote connesso in videochiamata – che si muove nel paddock durante i momenti pre-gara. Verranno coinvolti: Fondazione Irccs San Gerardo Dei Tintori, Fondazione Maria Letizia Verga e ASD Silvia Tremolada.

Nel paddock sorgeranno aree relax dedicate all’ospitalità, dove si potrà gustare il meglio del cibo italiano grazie a PizzAut, Fattorie Garofalo, Openhouse e Gelateria Al Parco. PizzAut nasce da un’iniziativa di inclusione lavorativa, con pizzerie fondate nel 2017 da Nico Acampora e gestite da persone autistiche.

Fattorie Garofalo è leader mondiale nella produzione di mozzarella di bufala campana dop e prodotti bufalini, con una filiera integrata e altamente sostenibile. Openhouse è un’impresa sociale di Fano, nelle marche, che sarà presente con la caffetteria itinerante: tutti i prodotti – compreso l’aperitivo - saranno preparati e serviti dai ragazzi coinvolti nei percorsi di lavoro inclusivo.

Gelateria Al Parco di Canonica d'Adda (Bergamo) realizzerà, in esclusiva per il Gran Premio, un gusto speciale dedicato alla gara. Benessere della persona: acqua, zone d’ombra e crema solare Sono state incrementate le zone d’ombra, salite a 12 sia nella Fanzone sia nelle Food Court.

I punti d'acqua sono 26 per un totale di 128 rubinetti e, grazie alla collaborazione con BrianzAcque, quest'anno ci saranno tre “super casette” da 10 punti di spillatura ciascuna. A questi si affianca la Casa dell’Acqua presso la statua di Fangio, attiva tutto l’anno. LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) metterà ancora a disposizione dieci dispenser di crema solare SPF 50 gratuita per sensibilizzare sulla tematica dei tumori alla pelle.

I punti ristoro sono 24; tra questi, oltre al Food District in Fanzone, sono previsti 3 Street Food Village con Dj-set e intrattenimento per il pubblico presso il parcheggio P9 (Tribuna 26), l’ex-campeggio (Tribuna 8) e il Rondò Stella (Tribuna 13).

I punti ristoro comprendono 18 cucine a terra con prodotti regionali italiani; 74 Street Food Truck con proposte nazionali e internazionali; 13 SmartBar (per un totale di 39 vending machine di bevande calde, bevande fredde e snack dolci e salati); 4 Caffetterie/Pasticcerie; 5 Tap&Go; 33 Garage Bar Una delle novità di quest’anno è costituita da 16 erogatori automatici di birra alla spina.

Previsti due distributori automatici di pizza e disponibili 40 mila bicchieri Eco-friendly riutilizzabili con grafica personalizzata edizione 2025. Quattro gli eco-compattatori per bottigliette PET di plastica. Ben 130 le casse presidiate.

Oltre a queste, il pubblico potrà usare il sistema Order&Pay "Salta Cassa" attraverso l'utilizzo di QrCode con pagamenti on-line direttamente dal proprio cellulare. Sono inoltre previste 10 casse automatiche totem con touch-screen (Kiosk Self Order). Saranno infine attivati 20 Help Desk per il pubblico.

Come nel 2024 anche quest’anno l’autore del giro più veloce in Qualifica riceverà l’Anello della Regina, un riconoscimento voluto e patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Monza. L’Anello della Regina è nato dall’idea di Antonio Mariani e Enrico Squarzina ed è il frutto della creatività e della maestria di Guido Guzzi, artista orafo di Monza che, ispirandosi alla Corona Ferrea, ha inserito elementi che richiamano la bandiera a scacchi e i colori della Bandiera d’Italia con pietre preziose incastonate sull’anello. L’anello sarà un pezzo unico realizzato esclusivamente per questo evento e sarà personalizzato.