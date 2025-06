Fai, i luoghi del cuore. Omaggio a Leonardo

Il Traghetto di Leonardo da Vinci, che da secoli solca le acque dell’Adda tra Imbersago e Villa d’Adda. È il Luogo del cuore più amato in Lombardia. Anche se non è un luogo ma un’imbarcazione, rappresenta la storia di Imbersago, del suo fiume e del territorio che il fiume attraversa. Il Traghetto di Imbersago è stato il bene più votato in Lombardia durante l’ultima campagna I Luoghi del Cuore del Fai, il Fondo ambiente italiano. Lo hanno scelto 31.500 persone: è stato il settimo bene più votato a livello nazionale. È anche un omaggio a Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai, che a Merate, vicino a Imbersago, è nata e ha vissuto.

Al secondo posto, 10mila preferenze in meno, la chiesta di San Maurizio in Santa Margherita di Monza della fine del Quattrocento, che ispirò il personaggio della monaca di Monza. E poi, terzo gradino del podio, con 18.500 voti, la chiesa di San Giorgio in Lemine, ad Almenno San Salvatore bella Bergamasca in un piccolo angolo di paradiso terrestre. A seguire: il Convento di Maria Incoronata a Mertinengo nel Bresciano; il complesso domenicano della Santissima a Giussano, sempre in provincia di Brescia; Villa Serponti a Lecco; la chiesa di Sant’Egidio con un rarissimo affresco ritrovato di Giona, il profeta nel ventre della balena, di nuovo a Lecco.

Trenta i beni lombardi candidati ai Luoghi del Cuore del Fai, quasi 200mila i voti incassati. A livello nazionale i voti sono invece stati più di 2.300.000 e i luoghi candidati 221, mai così tanti. Ha vinto il Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato. "I Luoghi del Cuore del Fai e Intesa Sanpaolo nuovamente sorprendono, riconoscendo vincitore un bene immateriale – sono le parole di Marco Magnifico, presidente del Fai -. Lo straordinario e sempre attuale messaggio educativo e civile di don Giovanni Bosco è infatti al centro della vittoria del Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato. Al suo esempio di instancabile e civile educatore vogliamo dedichiamo questo 12cesimo censimento. Proprio l’educazione alla conoscenza e alla difesa del patrimonio è la nostra missione". "Un traguardo importante di oltre 20 anni conferma la validità de I Luoghi del Cuore, un progetto identitario entrato ormai nella tradizione del nostro Paese", sottolinea Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo.

Daniele De Salvo