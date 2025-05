Droga dal balcone. Arrestata la figlia di “Nonna eroina“

Ad insospettire i poliziotti è stato il viavai sotto il balcone di un appartamento al piano rialzato di via Lorenteggio. Una casa conosciuta come la dimora di “Nonna eroina“ o della “Vecchia“ (una pusher ora deceduta). Martedì, gli agenti del commissariato di zona, appostati, hanno notato la figlia di lei cedere “qualcosa“ a un cliente. Un pacchetto che poi è risultato essere una dose da 0,9 grammi di hashish. Così per la donna, di 65 anni, sono scattate le manette.

Martedì, intorno alle 15, gli agenti della squadra investigativa del commissariato di via Primaticcio si sono appostati vicino all’appartamento, notando una coppia avvicinarsi al balcone; poi lo scambio con la sessantacinquenne e l’allontanamento immediato. Gli agenti hanno fermato i due, trovandoli con una dose di hashish, per cui è stato sanzionato come acquirente l’uomo, un ventiduenne italiano, che aveva nascosto la droga nelle mutande. A quel punto i poliziotti sono entrati nell’appartamento, trovando e sequestrando 33 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 75 euro in contanti. In casa c’erano anche tre molossi di grandi dimensioni, portati poi al canile. All’ingresso, pure uno dei figli della donna, di 25 anni, arrestato in passato sempre per spaccio. Nel frattempo, da un locale vicino all’abitazione, è uscito un uomo di 58 anni, che si è presentato come il compagno della sessantacinquenne, il quale ha iniziato a insultare e minacciare gli agenti, tentanto anche di strattonarli e spintonarli. E pure lui è stato arrestato per oltraggio, minaccia e violenza a pubblico ufficiale.