Gustavo Rodriguez, come sta dopo l’incendio? Un nuovo post Instagram di Cecilia e il silenzio di Belen

Milano, 8 dicembre 2024 – Sono ore di preoccupazione per la famiglia Rodriguez dopo l’incidnete, avvenuto il 5 dicembre scorso, in cui Gustavo, padre di Belen, Cecilia e Jeremias, è rimasto ustionato. Non ci sono nuove informazioni sullo stato di salute del 65enne, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se ancora ricoverato nel reparto ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.

Se Belen si è chiusa nel silenzio, sua sorella Cecilia preferisce condividere con i suoi follower qualche dolce pensiero legato a suo papà. Dopo avere annullato tutti gli impegni di lavoro (cancellando una diretta social con cui avrebbe dovuto promuovere il suo nuovo brand di abbigliamento), due giorni fa, Cecilia Rodríguez ha scritto sul suo profilo Instagram "Forza papà", a corredo di una foto scattata il giorno del matrimonio con Ignazio Moser, in cui Gustavo le teneva la mano. Numerosi i commenti di amici e fan: parole di incoraggiamento, cuoricini e mani giunte in preghiera. “Vamos Gus”, ha scritto la moglie, Veronica Cozzani.

Il post di Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram, dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto suo papà Gustavo

Oggi, invece, la decisione di postare nelle Storie il video del discorso che l’uomo aveva fatto poco dopo il sì tra lei e il marito. “Ho capito che eri la persona giusta dal giorno di questo Gf che menzionano tutti... Da quel giorno ti voglio tanto bene. Per me sei un amico, una cosa meravigliosa, mi hai dato tutto quello che può offrire una persona. Mi sento sostenuto, rispettato. Vengo dal Sudamerica... E il cambio culturale a volte... Ho imparato con te come si può essere così gioioso, forte... Io lo chiamo il vichingo”, aveva detto Gustavo parlando di Moser, il giovane che aveva fatto innamorare sua figlia, nella Casa del Grande Fratello nel 2017, e al quale ha detto sì lo scorso 30 giugno.

Gustavo Rodriguez, il papà di Cecilia, nel giorno del matrimonio con Ignazio Moser (frame video instagram Cecilia Rodriguez)

Poi le sue parole per Cecilia: “Faccio una riflessione breve: i cercatori di oro fanno uno sforzo enorme per prenderlo, nel caso tuo la natura ha fatto una cosa meravigliosa perché abbiamo trovato un pezzo di oro tutto lì senza fare niente... Volevo dirti solo questo, con questi occhi di oro che hai, quello sguardo... che non so, svengo”. Mentre Gustavo con voce tremante pronunciava queste frasi, si vede sempre nel video, i due sposi che sorridono e piangono allo stesso tempo, così come Belen e Jeremias Rodriguez.

L’incendio

Gustavo Rodriguez è rimasto gravemente ustionato nell’incendio che si è sviluppato nella mattinata di giovedì nel capannone in via Cappuccini a Gallarate che utilizzava come deposito. Si indaga ancora sui motivi del rogo, che hanno messo a rischio la vita del 65enne. Il padre di Belen è stato avvolto al volto e agli arti dalle fiamme e ha riportato ustioni di secondo e quarto grado.

Provvidenziale l’intervento dei vicini. Rodriguez è stato infatti soccorso da alcuni lavoratori delle attività confinanti in via Cappuccini, mentre sul posto stavano arrivando gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Le cause del rogo potrebbero essere accidentali, ma a fare completamente chiarezza saranno i rilievi tecnici effettuati dai pompieri. La relazione sarà poi messa a disposizione degli agenti del commissariato di Gallarate.