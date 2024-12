La testa e le braccia avvolte dalle fiamme: paura per Gustavo Rodriguez, papà di Belen

Gallarate (Varese) – È Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, l’uomo ustionato in un capannone che utilizzava come deposito ieri mattina a Gallarate. Il sessantacinquenne argentino è stato portato prima in ospedale a Gallarate, quindi trasferito al Niguarda di Milano, al reparto ustionati. Avrebbe riportato una lieve intossicazione e ustioni a un braccio e al volto, sul 10 per cento del corpo.

L’allarme con la richiesta di intervento ai soccorsi intorno alle 10, un incendio stava interessando l’interno di un capannone e c’era un uomo ferito. Sul posto, via Cappuccini a Gallarate, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al sessantacinquenne, apparso subito in gravi condizioni, intubato, poi trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove è stato ricoverato prima di essere trasferito al Niguarda a Milano. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado alle braccia e al volto. Sul luogo dell’infortunio, nel capannone, sono arrivati gli agenti del Commissariato di Gallarate per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto ancora da chiarire.

L’edificio industriale ospita all’interno varie attività, il sessantacinquenne aveva in uso uno spazio come deposito di materiale vario, c’erano anche giocattoli. Sembra che l’uomo arrivasse di frequente nel suo magazzino, dove trascorreva buona parte della giornata. Gustavo Rodriguez, secondo le testimonianze dei primi soccorritori, alcuni lavoratori di altri laboratori, è uscito dal magazzino con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme, urlando. Subito i presenti hanno cercato di spegnere le fiamme che avvolgevano i vestiti, mentre veniva richiesto l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, i soccorritori l’hanno intubato e quindi la corsa in codice rosso fino all’ospedale Sant’Antonio Abate, poi il trasferimento al Niguarda.

Gustavo Rodriguez, nato in Argentina nel 1959, ha un passato da musicista rock. Tuttavia ha scelto di rinunciare a questa carriera per amore di sua moglie Veronica Cozzani. In Italia è divenuto famoso, oltre che per essere il padre della bellissima showgirl Belen, di Cecilia e Jeremias, anche per aver partecipato all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.