Gallarate: brucia un capannone, gravi ustioni per un 65enne

Gallarate, 5 dicembre 2024 – È in condizioni gravissime la persona rimasta ustionata in un incendio scoppiato in un capannone di via Cappuccini, nella parte sud della città dei Due Galli, nel rione di Arnate.

Il ferito è un uomo di 65 anni. È stato investito dalle fiamme in volto e nella zona delle braccia, rimediando ustioni di secondo grado. Sul posto sono intervenuti ambulanza e auto infermieristica, che hanno portato il 65enne in ospedale a Gallarate, in codice rosso. In via Cappuccini sono presenti anche i vigili del fuoco, chiamati a domare il rogo, le cui dinamica e cause ancora sono da accertare.

L’edificio che ha preso fuoco, secondo quanto riportato nel rapporto dell’intervento diffuso da Areu, si trova al civico 50/A.

(notizia in aggiornamento)