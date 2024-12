Il passato da pastore anglicano, poi l’Isola dei Famosi: chi è Gustavo Rodriguez, papà di Belen

Milano, 5 dicembre 2024 – Chi lo conosce solo attraverso le immagini pubblicate dalle figlie Belen e Cecilia, lo associa alla chitarra con cui spesso accompagna i momenti in famiglia. Ma Gustavo Rodgriguez, che oggi è rimasto ustionato nell’incendio scoppiato in un capannone di Gallarate, ha avuto anche un breve momento di notorietà televisiva quando, nel 2022 partecipa a L’Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias. Un salto nel rutilante mondo del piccolo schermo che è, però, finito lì.

Argentino di nascita, ma con origini italiane, Gustavo Rodriguez è nato nel 1959 a Buenos Aires. Da giovane ha preso i voti ed è diventato un pastore della Chiesa Anglicana argentina. È sposato con Veronica Cozzani, da cui ha avuto Belen (1984), Jeremias (1988) e Cecilia (1990). Quando la primogenita diventa famosa in Italia lascia la chiesa e poco dopo si trasferisce a Milano insieme alla moglie. Tra le sue passioni c'è la musica, suona infatti il violino e la chitarra. Non è la prima volta che il suo nome finisce nelle crinache limbarde: il 16 dicembre 2018 è stato ricoverato dopo aver lanciato oggetti dal balcone, urlando, in zona Brera. Si era reso necessario l’intervento della polizia e del 118, ma dopo pochi giorni Gustavo è tornato a casa. Nello stesso anno si era parlato di una crisi coniugale dal momento che aveva lasciato l'Italia, ma le voci sono rientrate quando Gustavo è tornato nel Bel Paese.