Gorgonzola: ciao maestra. La città saluta Diamantina la sua casa era la scuola

La scuola elementare di via Mazzini era stata la sua casa dal 1946 al 1987, i bambini la sua seconda grande famiglia, la fede una solida compagna di vita: se n’è andata a 97 anni "la Maestra" Diamantina Motta, un’istituzione per la città, per sempre nel cuore di chi, dietro i banchi, l’aveva conosciuta. Ci si prepara a dirle addio: i funerali si terranno alle 14.30 nella chiesa dei Santi Protaso e Gervasio. Classe 1928, Diamantina Motta era stata per tutta la vita maestra elementare. Generazioni di gorgonzolesi avevano ascoltato le sue spiegazioni dai banchi della scuola di via Restelli-Mazzini. Maestra di scuola e di vita: indelebile l’impronta lasciata in tanti giovani.

A scuola la maestra Diamantina aveva promosso attivamente il metodo Montessori. Innovativa, rigorosa ed empatica, occhiali, sguardo arguto, voce squillante e grande sorriso, "una colonna della comunità". Diamantina Motta era impegnata nel sociale e nella vita parrocchiale, era una francescana secolare ed era stata consacrata all’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo fondato dalla Beata Armida Barelli.

Terminata la vita lavorativa non aveva smesso di dedicarsi alla comunità, era stata promotrice dell’università del tempo libero, collaborava attivamente con centro anziani e parrocchia. Gli ultimi anni li aveva trascorsi, in serenità, all’istituto geriatrico Vergani e Bassi, in città. L’ondata di cordoglio e i ricordi, in queste ore, sono condivisi e sentiti. "L’amministrazione comunale - così sulla pagina comunale - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di una storica maestra, un personaggio molto amato e stimato nella comunità. La ricorda per il suo impegno e la sua dedizione all’insegnamento ma anche per la generosità e l’esemplare senso di servizio". Corrono in rete immagini in bianco e nero della maestra attorniata dai suoi bambini in grembiulino. "La mia maestra: mitica". "Devo solo dirle grazie". "Non potrò mai dimenticarla".