Giorgio Barbanti morto a Milano. Gli amici: “Era arrivato fino a Capo Nord in moto”

Nerviano (Milano) – La frazione di Garbatola piange Giorgio Barbanti, classe 1970, vittima di un tragico incidente a Milano mentre guidava la sua Harley Davidson insieme al figlio di 11 anni.

Era da sempre residente a Garbatola, paese dove negli anni '60 erano arrivati i genitori col padre che aveva costruito la casa proprio nella frazione nervianese. Giorgio lascia la moglie e due figli. In paese Giorgio era molto conosciuto, soprattutto per la sua passione per le moto. Motociclista espertissimo era andato sulle due ruote fino a Capo Nord da giovanissimo. "Giorgio era uno di noi, un ragazzo di Garbatola. il più grande della compagnia di noi giovani e adolescenti. Con lui abbiamo iniziato a girare nei paesi limitrofi allargando i confini del mondo conosciuto, prima in auto poi in moto”, spiegano gli amici. Sul suo profilo facebook non c'è la sua foto, ma compare lo stemma dell'Harley Davidson, per sancire una passione che nutriva da sempre. Un'altra delle sue passioni erano i viaggi, specie quelli verso gli Usa che aveva fatto con la moglie. Adesso si attende di sapere la data dei funerali che saranno celebrati nella frazione nervianese, da sempre la sua casa.