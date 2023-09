Milano, incidente in zona stadio: scooter si schianta contro un autobus Atm. Gravissimo un 53enne

Milano – Uno scooter si è schiantato contro un autobus Atm della linea 78 all’incrocio tra via Diomede e via Cassino, zona San Siro a Milano. Gravissimo l'uomo di 53 anni che guidava il motociclo, trasportato all’ospedale San Carlo in codice rosso: è in pericolo di vita.

Soccorso, ma in codice giallo, anche il ragazzino di 11 anni che era in sella allo scooter come passeggero: è stato ricoverata all’ospedale di Niguarda. La conducente del mezzo pubblico, una donna di 45 anni, è stata invece soccorsa per accertamenti in codice verde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano e i sanitari del 118, giunti in via Cassino con tre ambulanze.