Giorgio Armani, secondo giorno di camera ardente: l’omaggio di milanesi e vip. Le lacrime di Santo Versace

Milano, 7 settembre 2025 – È il secondo giorno dell’addio della città e dei suoi residenti a Giorgio Armani, fra i più eccellenti “figli adottivi” che Milano abbia mai avuto. Dopo le seimila persone che hanno reso omaggio ieri, sabato 6 settembre, all’imprenditore e stilista morto giovedì scorso all’età di 91 anni, anche oggi, domenica 7 settembre, in tanti si sono messi in fila dalle 7 in attesa che alle 9 aprisse nuovamente la camera, allestita all’Armani/Teatro di via Bergognone, nel quartiere generale della maison, tra cui la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini.

Le esequie in forma privata di Giorgio Armani saranno celebrate nella piccola chiesa San Martino, incastonata nel borgo medievale di Rivalta (Piacenza), adiacente al Castello. Lo comunica, in una nota, l'Associazione dei Castelli del ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Giorgio Armani sarà dunque sepolto a Rivalta di Gazzola, nella cappella di famiglia dove gia' riposano la mamma Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio. Domani - prosegue la nota - nelle ore centrali della giornata Rivalta di Gazzola inVal Trebbia - nel circuito Castelli del Ducato - sarà "blindata" per ragioni di sicurezza e per garantire la riservatezza del funerale previsto per le ore 13:30. E domani i negozi e il sito di Armani saranno chiusidalle 15. Il gruppo ha informato i clienti spiegando che "in segno dirispetto per la scomparsa del signor Armani, lunedì 8 settembre i negozi e il sito saranno chiusi dalle ore 15:00 fino al termine della giornata. Le attività riprenderanno regolarmente da martedì 9 settembre".

Nessuna dichiarazione ma una grande commozione, fino alle lacrime. Santo Versace ha visitato la camera ardente di Giorgio Armani . All'uscita l'ex parlamentare e fratello di Gianni Versace ha abbracciato a lungo la direttrice globale della comunicazione del gruppo Armani, Anoushka Borghesi, ed è salito in auto commosso, schivando le domande dei giornalisti.

Santo Versace e la moglie Francesca De Stefano

Fra i primi ad entrare il compositore Ludovico Einaudi, di cui è stato scelto un brano come sottofondo trasmesso nella sala dove si trova il feretro, ma anche Luisa Lusardi di Max Mara, Enrico Lo Verso, Stefano Accorsi, Margherita Buy, gli stilisti di Dsquared2 Dean e Dan Katen, Isabella Ferrari e Afef. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha ritenuto "doveroso" essere presente per un "un'eccellenza lombarda, un genio e un grande imprenditore". Il governatore ha sottolineato che "sicuramente" la Regione lo ricorderà con una modalità che sarà scelta insieme al Consiglio regionale. Presente anche il senatore a vita Mario Monti: “Di lui rimarrà tutto, le cose che hanno un valore fondamentalenel tempo crescono. Ci eravamo visti pochi mesi fa in un'occasione festosa e oggi sono qui con lo stesso spirito"

"Armani mi ha dato tanto, mi ha scoperto e mi sento orfana di un padre, un padre che mi ha sempre protetto. Per me e' immortale come tutti gli dei, ho imparato molto da lui". E' questo il ricordo di Antonia Dell'Atte, modella brindisina, storico e iconico volto del grande stilista piacentino. "Di me adorava l'ironia, mai ipocrita - ha raccontato -. Incarnavo l'immagine della donna in carriera, non barbie, che sa quello che vuole, umile e ironica, un invito a non prendersi troppo sul serio". Il ricordo suo più bello, ha detto, "è quando due anni fa mi ha dedicato la mostra del suo archivio, e lui mi ha detto 'Antonia, guarda cosa ti ho fatto', e ho risposto 'ma io non sono nessuno' e lui 'allora la prossima volta non ti faccio niente'".

Aurelio De Laurentis alla camera ardente dello stilista Giorgio Armani

Più avanti, in mattinata, sono giunti a dare il loro saluto Fabio Fognini e Flavia Pennetta, marito e moglie tennisti, testimonial per le linee EA7 e underwear. Il campione ligure ha rivelato un retroscena sul suo look, legato proprio all’incontro con Armani. "Quando venimmo per firmare il contratto mi disse ‘come mai sei così elegante oggi?’ e gli risposi ' eh signor Armani dovevo venire qui'. Mi disse che stavo meglio con un po' di barba, ecco perché mi avete visto un po' barbuto in campo" . Suggerimenti di stile che sono anche di sostanza, come sottolinea Pennetta: "Ci è rimasta impressa una frase che lui disse: 'La moda passa ma la l'eleganza resta". Ed è per questo che la figura e la persona del signor Giorgio rimarranno per sempre". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha così commentato: "Un campione di grande generosità. Amava e rispettava le persone e le persone gli stanno dimostrando il suo amore". "Vivevo vicino a lui a Pantelleria, era un grande che ha dato molto all'Italia ed è rimasto un vero italiano". Lo ha detto l'ex calciatore Marco Tardelli, arrivato assieme alla compagna Myrta Merlino. "Era un uomo fantastico, generoso e sereno - ha sottolineato - non si era montato la testa".

Federica Pellegrini

''Io sono orgogliosa e onorata di averlo potuto conoscere. Prima e dopo le gare ci sentivamo, poi c'erano queste sue rose bianche che mi hanno accompagnata in diversi posti del mondo''. Così Federica Pellegrini ha voluto ricordare Giorgio Armani.

Presente anche l'ex vicepremier Francesco Rutelli. "Ricordo di quando nella breve esperienza di governo, io gli chiesi: perchè non fai tu l'aggregazione dei gruppi italiani in un mondo che si sta trasformando dal punto di vista della moda globale? Lui mi rispose in molto vivace: impossibile". Rutelli era insieme alla moglie Barbara Palombelli, che ha ricordato il loro primo incontro: "Ci eravamo conosciuti qui a Milano nell'80, quando tutto nasceva, Mediaset, la grande moda, ci si riprendeva dall'Italia del terrorismo, e siamo rimasti legati, mi dispiace tanto. Ci siamo scritti quest'estate, perché non era stato bene, rispondeva a tutti, rappresentava la precisione, l'Italia del fare contro l'Italia della lagna, una grande lezione la sua che continuerà".

"Credo che sia veramente stato una persona di incredibile talento, che ha fatto tantissimo per l'Italia e ovviamente anche per la moda, un genio. Diceva sempre di togliere invece che aggiungere, quindi a volte ti guardava e diceva 'io questo lo toglierei', magari un foulard o una spilla, per lasciare le cose piu' semplice possibile". Così Cristina Parodi ricorda Giorgio Armani e i suoi insegnamenti. "L'ho incontrato meno di Cristina - ha spiegato Giorgio Gori, europarlamentare Pd e marito della giornalista - però l'ho molto ammirato per quello che ha fatto e per come lo ha fatto”.