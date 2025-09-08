Il Twiga Milano inaugura martedì 23 settembre: telecamere degli smartphone oscurate e dj set con il rapper 50 Cent

Milano – Si avvicina l’attesissima inaugurazione del Twiga a Milano: la data, svelata da poche ore, è martedì 23 settembre 2025. La location si conosce invece dallo scorso febbraio: via Turati 29, nel cuore di Milano, dove gli spazi di un palazzo fino anni ‘50 sono stati ristrutturati per ospitare il locale notturno di Leonardo Maria Del Vecchio che ha rilevato il brand da Flavio Briatore. L’apertura sarà “destinata a ridefinire gli standard della nightlife”, si legge nel comunicato dell’ufficio stampa di Twiga.

Leonardo Maria Del Vecchio e Flavio Briatore: il primo ha acquistato dal secondo il marchio Twiga. Lo storico beach club ora apre a Milano

Ospite d’eccezione

L'esclusiva opening night vedrà la partecipazione straordinaria di 50 Cent, leggenda della musica globale, in un dj set unico. "Dopo Monte Carlo, Versilia, Baia Beniamin e Porto Cervo, Twiga porta a Milano un format che unisce dining d'eccellenza e clubbing internazionale, con un approccio radicale alla privacy: all'ingresso, le telecamere degli smartphone vengono oscurate, restituendo agli ospiti la libertà di vivere il momento senza filtri. Il concept: dalle 21 a mezzanotte, un ristorante da 100 coperti accoglie con un menù eclettico-raw bar, creazioni signature e grandi classici da condividere. A seguire, fino alle 5, il club diventa palcoscenico per dj e ospiti internazionali.

La foto pubblicata in un post sulla pagina Instagram del Twiga

Design

Il design firmato dall'architetto Stefano Belingardi traduce Milano in un'esperienza immersiva: un ambiente costruito su contrasti - rosso, nero e acciaio - per un effetto scenico ed emozionale. “Twiga Milano è la nuova destination che incarna il DNA della città: eccellenza, discrezione e l'arte di distinguersi".