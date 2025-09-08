La Virtus Ciserano scappa, Merate la raggiunge

CISERANO (Bergamo)Termina in parità la combattuta sfida tra Virtus Ciserano e Casatese Merate. Al Rossoni i rossoblù confermano la buona partenza stagionale fatta vedere in Coppa Italia e giocano a testa alta con una rivale accreditata come quella lecchese. Entrambe le contendenti scendono in campo determinate a iniziare il campionato con il piede giusto, ma sono i padroni di casa di mister Valenti ad assaporare più a lungo il dolce sapore della vittoria grazie alla rete siglata sul finire del primo tempo. Gli ospiti, però, dopo essere andati al riposo in svantaggio, reagiscono con determinazione e superata la mezz’ora della ripresa firmano la rete del definitivo 1-1.

Per quel che riguarda questa gara inaugurale, in avvio è l’equilibrio a prevalere, ma col passare dei minuti la formazione bergamasca cresce in ritmo e convinzione. Tentano di rendersi pericolosi Viscardi e Costa, mentre sul fronte opposto Goffi e Gningue insidiano la rete difesa da Cavalieri.Il risultato si sblocca al 42’, quando Viscardi supera Lionetti con la rete che chiude il primo tempo con i rossoblù in vantaggio. La squadra di mister Commisso, però, non vuole arrendersi e nel secondo tempo torna in campo decisa a raddrizzare la situazione. In avvio gli spunti di Ferrario e Diana non modificano la situazione e la formazione di Valenti sembra in grado di poter conservare sino in fondo l’esiguo vantaggio. La Casatese è tuttavia di parere ben diverso e insiste nel suo inseguimento fino al 33’ quando il temuto Gningue trova lo spunto vincente e insacca la rete dell’1-1 sugli sviluppi di un rigore respinto da Cavialieri.

Nell’ultimo quarto d’ora entrambe le contendenti cercano il risultato pieno, ma, a questo punto, le due difese non concedono più spazi agli attacchi avversari e l’incontro termina con un pareggio che, sostanzialmente, consente a Virtus Ciserano e Casatese Merate di iniziare il proprio cammino nel segno della fiducia.VIRTUS CISERANO-CASATESE MERATE 1-1 (1-0). Marcatori: 42’ pt Viscardi (V); 33’ st Gningue (C). L.M.