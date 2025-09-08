Zona rossa a Rho per il Gastech: si temono i blitz degli ambientalisti

Zona rossa a Rho per il Gastech dal martedì 9 a venerdì 12 settembre 2025. Una decisione, quella del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, che in parte può sorprendere. A meno di non rammentare quanto avvenne in occasione delle passate edizioni della fiera del settore energetico con i blitz dei collettivi ambientalisti che portarono a 46 denunce dei manifestanti.

Non è scritto ma sembra motivarsi così il rafforzamento delle misure di sicurezza previsto a Rho nei prossimi giorni. L’obiettivo non può essere che quello di tenere lontani i contestatori. Anche perché, a differenza di altri eventi che si tengono a Rho-Fiera, il Gastech non richiama il grande pubblico ma gli operatori del settore energia e gli interessati alle tematiche dell’ambiente.

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno occupato uno stand della fiera Gastech

Cosa prevede

Il provvedimento adottato dal prefetto, previa deliberazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, “prevede il divieto di stazionamento per quei soggetti che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti e che siano stati segnalati dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Le misure, di carattere eccezionale e temporaneo, saranno in vigore esclusivamente per la durata dell'evento "Gastech" e si affiancheranno agli ordinari servizi di controllo del territorio e ai dedicati servizi interforze, già previsti. In tal modo si intende garantire un'esperienza sicura e serena per i visitatori e frequentatori della manifestazione e dei concomitanti eventi organizzati presso il quartiere fieristico, corrispondendo adeguatamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”.

Il precedente

"Nell'edizione di Gastech del 2022 - precisa la Prefettura – si sono verificati episodi che hanno turbato l'ordinato svolgimento dell'iniziativa e impedito la pacifica fruizione degli spazi attigui all'impianto".

Afflusso ed eventi concomitanti

"Il Gastech ha un ampio richiamo internazionale, per la quale si prevede una elevatissima affluenza di partecipanti. Essa si svolgerà in concomitanza con altre due manifestazioni ospitate presso la stessa struttura e alcuni eventi musicali organizzati presso l'area "Fiera Milano Live", interna al perimetro della Fiera. L'adozione dell'ordinanza è stata ritenuta necessaria anche in considerazione della citata concomitanza di eventi, tale da far prevedere un consistente numero di presenze nell'area.