Ubriaco e senza patente travolse e uccise un 15enne in bicicletta: altro “no” al patteggiamento

Milano, 9 maggio 2024 – Nuovo giudice, nuovo no all'istanza di patteggiamento per Ionut Bogdan Pasca, 33enne romeno, imputato per omicidio stradale.

L’uomo è accusato di aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio scorso, a Garbagnate Milanese, una bici con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, morì, mentre la ragazza rimase gravemente ferita.

Valentino Colia aveva 15 anni quando è stato ucciso da un autista ubriaco

La gup Rossana Mongiardo ha rigettato la proposta a 4 anni e 8 mesi di reclusione per una questione procedurale senza entrare nel merito dell'eventuale proporzione della pena.

Il processo con rito abbreviato inizierà davanti alla stessa giudice il prossimo 20 giugno. Fuori dall'aula dell'ufficio gip/gup erano presenti i genitori e gli amici di Valentino.

A sinistra la bicicletta di Valentino Colia, scaraventata a 40 metri dall'impatto; a destra il furgone guidato da Bogdan Pasca dopo l'incidente

Lo scorso 9 febbraio il gip Luca Milani aveva bloccato un patteggiamento a 4 anni ritenendo la pena "eccessivamente esigua" rispetto "alla gravita' dei fatti e alla personalita' del colpevole".

Il successivo 18 aprile il pm di udienza Luca Poniz in aula aveva trovato un'intesa con la difesa per patteggiare a 4 anni e 8 mesi. Accordo non ratificato oggi perché si sarebbe potuto proporre solo se Pasca fosse andato a giudizio con rito ordinario.