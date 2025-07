La Martesana colpita dai black out: "Il problema va risolto alla radice"

"Al caldo, di notte, con la spesa in frigo che va a male e il telefono muto". Quindici ore di blackout, da lunedì sera a martedì a mezzogiorno a Seggiano, frazione di Pioltello, altre cinque a Vimodrone. I sindaci della Martesana si fanno carico del problema legato a "continui cali di tensione o scomparsa della corrente prolungata". Nei giorni scorsi hanno scritto a Duereti, gestore però solo da sei mesi, perché prima c’era Enel. "La gente si arrabbia, negozi e aziende sono in difficoltà, sul territorio ci sono anche ospedali e case di riposo: il problema va risolto alla radice – dice Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone –. Il gestore ha fatto un sopralluogo al centro sportivo di via Leopardi, dove dovrebbero essere fatti lavori di potenziamento". In città sono rimasti senza luce le zone attorno alle vie Fratelli Bandiera, Rosselli, Cairoli e Pisacane. Stesso discorso a Pioltello, dove sono rimasti al buio i condomini di via Dalla Chiesa, di una parte di via Brasile, via Panama e un tratto di via Monza. "Si tratta di una situazione generalizzata che riguarda le infrastrutture energetiche messe a dura prova dalla colonnina di mercurio – sottolinea il vicesindaco Saimon Gaiotto –. È già successo a Cassina, Gorgonzola, Cologno. Si permette di costruire data center dappertutto e si lasciano anziani soli senza linea telefonica. Siamo al lavoro per aiutare i cittadini a chiedere il rimborso danni".