Cologno, Sesto, Cinisello al buio a intermittenza

Nella notte tre generatori sono stati installati a Cologno per rispondere ai blackout che hanno interessato, anche per 24 ore, interi quartieri. Il Comune ha istituito l’unità di crisi, l’assessore Andrea Arosio ha fatto la “ronda“ fino all’alba, i tecnici di E-distribuzione impegnati negli interventi d’emergenza per garantire l’erogazione di energia elettrica a seguito di un doppio guasto agli impianti che hanno causato gravi disagi. Un danno enorme anche alle attività e produttive, nonostante ancora ieri le squadre operative del gestore fossero al lavoro nelle zone interessate per ripristinare la funzionalità della rete. Purtroppo ancora ieri parte della città era senza fornitura. Se Cologno è stato il Comune dell’hinterland più colpito, non è andata meglio a Sesto dove alcuni quartieri sono rimasti senza elettricità anche per 17 ore.

Il sindaco Roberto Di Stefano ha mandato una diffida formale ad Enel distribuzione per chiedere una risoluzione. "Non è accettabile che interi quartieri restino al buio a intermittenza, mettendo a rischio famiglie, attività commerciali e servizi essenziali. Procederemo a quantificare i danni causati da questi blackout", annuncia il sindaco. Sul territorio sono stati operativi gli agenti della polizia locale e in campo anche una squadra della Protezione Civile per offrire assistenza immediata, con la Croce Rossa: in via Rovani, ieri, i volontari hanno montato un gazebo per assistere la popolazione anche con un piccolo generatore. Situazione analoga si era verificata l’anno scorso. "Il potenziamento della rete è in corso da oltre un anno e fino al suo completamento dovremo convivere con l’inadeguatezza. Una volta a regime, a giugno 2026, la rete e la cabina di media tensione nel 2027, il sistema dovrebbe da solo distribuire in modo omogeneo le tensioni di energia, evitando i cali improvvisi alla rete da eccesso di richiesta degli utenti", spiega l’assessore Antonio Lamiranda. Fino ad allora l’unico rimedio resta il costante monitoraggio e l’intervento sui blocchi di linea da parte della società. Anche il sindaco di Cinisello Giacomo Ghilardi ha scritto a Enel. "I disservizi sono riconducibili a guasti legati alle alte temperature, che portano a surriscaldamento e dilatazione dei cavi elettrici, provocando il cedimento dei punti di giunzione sulle linee interrate". La.La.