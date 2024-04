Milano, lo strano caso dell’uomo ferito al polpaccio da un colpo di pistola

Un uomo di nazionalità marocchina di 27 anni è stato soccorso ieri pomeriggio in via Sella nuova, zona Bisceglie, alla periferia ovest di Milano, colpito da un proiettile a un polpaccio. L'uomo è stato trovato da un passante che ha avvisato il 118 e gli agenti della Questura. Ha raccontato di essere stato ferito a Vigevano da due uomini che poi l'avevano caricato a bordo di una Volkswagen di colore nero e l'avevano scaricato in via Sella nuova. L'uomo ha riportato 60 giorni di prognosi dopo che è stato operato alla tibia. Il ferito era stato arrestato qualche tempo fa per spaccio di droga a Varese