Sparatoria in strada a Milano: uomo di 39 anni gambizzato in viale Marche

Milano, 9 aprile 2024 – Sparatoria in strada nel tardo pomeriggio di oggi martedì 9 aprile: un uomo di 39 anni è stato raggiunto alcuni colpi di arma da fuoco mentre camminava in viale Marche. L’agguato è avvenuto verso le 18 nel tratto del viale vicino a piazzale Maciachini. L’uomo colpito è rimasto ferito a tutte e due le gambe ed è stato trasportato all’ospedale di Niguarda in codice giallo.

L'intervento di Carabinieri e Polizia Locale sul luogo della sparatoria in viale Marche (Foto Fasani)

In base a quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia Radiomobile Duomo, arrivati sul posto insieme alla Polizia Locale, l’uomo è stato colpito mentre stava per entrare nella sua auto, posteggiata in viale Marche, quando sarebbe stato avvicinato da un uomo a piedi che ha esploso contro di lui almeno quattro colpi di pistola ed è poi fuggito, sempre a piedi, verso via Bassi.

Notizia in aggiornamento