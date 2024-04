G7 Trasporti, foto dei ministri davanti al Duomo e Milano blindata. Ecco cosa c’è da sapere

Milano, 12 aprile 2024 - Al via al Palazzo Reale di Milano la seconda giornata del G7 Trasporti: i ministri, dopo la sessione straordinaria di ieri dedicata all'Ucraina, sono al lavoro oggi sul tema di “Futuro della Mobilità”. E il centro città anche oggi è sottoposto a imponenti misure di sicurezza.

Foto davanti al Duomo

La sessione è stata aperta, dopo la foto di gruppo sul sagrato del Duomo, dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, con lo scampanellio di una campana di Agnone.

La pubblicità cinese

"Non so se avete visto che alle spalle del Duomo c'è un marchio cinese, ormai siamo circondati", ha detto detto il vicepremier parlando con i giornalisti dopo la foto di famiglia del G7 dei Trasporti. Dietro la cattedrale infatti c'è una concessionaria, che espone in vetrina auto elettriche cinesi.

"Sta crescendo la consapevolezza del suicidio delle istituzioni europee di questi anni, non so se per dolo o se per ignoranza. Quindi abbiamo il dovere di invertire la marcia", ha aggiunto Salvini.

La mobilità del futuro

Aprendo la prima sessione di lavoro Salvini - riferisce la nota del Mit - "ha sottolineato le responsabilità dell'Europa che mette al bando i motori tradizionali aiutando la produzione cinese, ha ribadito il sì al nucleare e ha tenuto a evidenziare il ruolo di città innovativa della sua Milano".

Sicurezza

Oltre 300 militari impegnati a garantire la sicurezza

Il centro, come già ieri, nell'area di palazzo Reale dove si tiene il vertice, è transennato e presidiato dalle forze dell'ordine. I carabinieri di Milano fanno sapere che il piano sicurezza in occasione del G7 dei Ministri dei Trasporti di Milano impiega complessivamente oltre 300 militari, di cui 44 degli assetti specialistici (GIS, API/SOS, 1 team di tiratori scelti, 2 unità cinofile e 1 team di artificieri).