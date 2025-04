Milano, ruba la pochette a una turista mentre è a fare shopping con la famiglia

Milano, 17 aprile 2025 – Era a fare compere in Rinascente insieme a moglie e figlio. Poi però ha colto l’occasione per commettere un furto. In questo modo è finito nei guai, oggi pomeriggio, un uomo di 68 anni che è stato scoperto, dal Nucleo reati predatori della Polizia Locale di Milano, dopo aver rubato una pochette che conteneva 3.375 euro ai danni di una turista brasiliana.

La Polizia locale, presente in Rinascente per controlli di routine sugli assi commerciali, era stata chiamata dalle guardie giurate dopo che la signora brasiliana, distratta dalla prova di un abito, si era resa conto che la sua borsetta era sparita. Immediatamente gli inquirenti hanno immediatamente visionate le telecamere e hanno individuato l'uomo che invece di uscire dal negozio era andato al settimo piano al ristorante. Con discrezione ne hanno attirato l'attenzione, lo hanno allontanato dallo sguardo della famiglia e si sono fatti restituire la pochette nascosta in uno zainetto. Dentro ancora tutto il denaro ma fatti scomparire i documenti. Domani sarà processato per direttissima, non risultano a suo carico precedenti specifici ma vecchissimi reati finanziari.