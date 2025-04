Milano, turisti derubati in centro: scattano cinque arresti

Milano, 6 aprile 2025 – Doppia operazione della polizia contro i furti in centro. Cinque persone sono state arrestate con le accuse di tentato furto aggravato in concorso e furto aggravato dagli agenti della sesta sezione della squadra mobile: si tratta di tre peruviani e due marocchini.

Polizia in corso Vittorio Emanuele; a destra, uno dei peruviani mentre fugge dopo il tentativo di furto in un locale di Foro Buonaparte (frame video)

Il primo intervento

I poliziotti sono entrati in azione ieri pomeriggio, sabato 5 aprile, verso le 14.30 dopo aver notato un 39enne sudamericano in piazza Castello, nei pressi di un locale all’angolo con Foro Bonaparte, intento a scambiarsi cenni d’intesa con due complici che lo seguivano a distanza. I tre puntavano con chiarezza i bagagli di una coppia di turisti.

A un certo punto il 39enne è entrato all’interno del ritrovo, piazzandosi strategicamente vicino alle valigie e agli altri accessori nelle immediate vicinanze dei bagagli di una coppia. I due sodali, un 24enne e una 23enne si sono sistemati nei pressi della porta d'ingresso e all’esterno del locale. Il 39enne, usando uno zaino per nascondere la mano, si è impossessato rapidamente di una borsa, proteggendola da occhio indiscreto – almeno così pensava – sotto la sacca. Poi se n’è andato.

Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente bloccato i tre peruviani, che erano fuggiti in direzioni opposte, recuperando la borsa e restituendola ai turisti appena derubati.

La seconda operazione

Più tardi nello stesso pomeriggio, sempre gli agenti della Mobile hanno arrestato due marocchini di 22 e 24 anni, noti alle forze dell’ordine e privi di permesso di soggiorno, con l’accusa di furto aggravato.

Intorno alle 18.30, i poliziotti hanno notato i due uomini in corso Vittorio Emanuele che con fare sospetto osservavano le borse e gli zaini dei turisti presenti nell’area pedonale; successivamente, sono scesi in metropolitana, alla fermata Duomo, raggiungendo la banchina in direzione Sesto. Qui si sono piazzati nelle vicinanze di una coppia in attesa di salire su treno e, approfittando del gran numero di persone, sono entrati in azione.

Il 22enne è salito sul treno, sistemandosi sul treno davanti alla coppia con l’intento di rallentarli e facendo così da “palo”, il 20enne da dietro ha aperto la cerniera della borsa a tracolla indossata dall’uomo, sottraendo un portadocumenti. Gli agenti hanno tempestivamente fermato i due e restituito all’uomo il suo borsello.