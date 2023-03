Milano Centrale, scarica la bici dall’auto, un ladro apre la portiera e gli ruba il borsello

Un algerino di 27 è stato arrestato mercoledì vicino alla Stazione Centrale di Milano per furto aggravato. Il giovane si è avvicinato a un uomo che stava scaricando la bicicletta dall’auto e, approfittando della sua distrazione, ha aperto la portiera anteriore della vettura rubandogli il borsello (che ha prontamente nascosto nello zaino).

Peccato che in quel momento un agente della polizia ferroviaria lo stesse tenendo d’occhio, insospettito dal suo aggirarsi furtivo tra le auto in sosta davanti alla stazione. Notato il furto, il poliziotto ha chiamato rinforzi, lo ha raggiunto e lo arrestato. La refurtiva è stata subito riconsegnata alla vittima.

Una volta portato in centrale, si è scoperto che l’algerino si trova irregolarmente sul territorio nazionale e a suo carico ci sono diversi precedenti penali. Ora è imputato di furto aggravato e rischia i rimpatrio.

Nella zona di Milano Centrale sono piuttosto frequenti furti di questo genere, così come rapine talvolta anche violente. A inizio marzo un marocchino di 23 anni ha accoltellato sei persone a scopo di rapina, mentre a inizio gennaio un uomo è stato accoltellato mentre apriva il bagagliaio dell’auto da un cittadino tunisino di 32 anni.

A Milano, d’altra parte, malgrado complessivamente i delitti diminuiscano negli anni – l’Italia, in generale, è sempre più sicura – questo non vale per reati comuni come scippi e rapine, che nel 2022 sono aumentati rispettivamente del 18 e 24 per cento.