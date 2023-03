Stazione Centrale, difendono una ragazza dai rapinatori: accoltellati due uomini

Milano - Alcune persone sono state accoltellate qualche minuto prima delle 18 in viale Brianza, a due passi dalla Stazione Centrale. Secondo le prime informazioni, una ragazza che stava uscendo dal palazzo al civico 27 è stata aggredita da due uomini di origine nordafricana, probabilmente per rapinarla.

Un anziano che stava uscendo dallo stesso stabile ha cercato di difendere la vittima, ma è stato colpito al braccio con un oggetto appuntito, forse un taglierino.

A quel punto, un altro uomo, che stava bevendo qualcosa in un bar vicino, si è alzato per dare aiuto, ma è stato a sua volta ferito. I due rapinatori sono scappati, ma uno di loro è stato bloccato e accompagnato in Questura. I feriti sono stati trasportati in ospedale.