Ruba accessori dallo show room di Fendi e li vende online ma commette un errore fatale: i pezzi non erano ancora sul mercato

Milano, 28 febbraio 2025 - Rubava preziosi accessori di moda, approfittando del suo lavoro per conto di uno show room, e li rivendeva online compresi anche alcuni oggetti non ancora immessi sul mercato,

Sul caso ha indagato la La Polizia locale di Milano che ha sequestrato accessori di moda, nuovi e originali, che erano stati sottratti illegalmente dallo show room di Fendi e messi in vendita online. Per questo è indagato per ricettazione un uomo di 43 anni che operava nell'ambito della filiera logistica dello show room.

L'attività investigativa è iniziata con la denuncia presentata alla Polizia locale proprio dal marchio di alta moda. Nella circostanza, infatti, alcuni accessori d'abbigliamento, non ancora commercializzati - e quindi pezzi unici della collezione primavera-estate 2025 - erano stati rubati e posti in vendita sul portale online.

Grazie anche alla collaborazione del portale di vendita gli agenti hanno proceduto a individuare l'account del venditore e risalire alla sua identità. La Polizia locale ha recuperato tutta la merce non ancora venduta: una borsa, un foulard, tre paia di occhiali da sole e una coppia di bracciali o ciondoli da borsa in pelle, iconici del marchio. Sono stati sequestrati anche i dispositivi elettronici utilizzati per la vendita.