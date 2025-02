Turista americano derubato mentre visita il Duomo di Milano: il ladro è l’addetto alla sicurezza

Milano – All'ingresso del Duomo, gli addetti alla sorveglianza gli hanno chiesto di depositare una torcia del valore di 100 dollari. Dopo aver visitato la Cattedrale, il turista americano è andato a riprendere l'oggetto, ma non lo ha più trovato. A quel punto, si è rivolto agli agenti della polizia locale che monitorano il sagrato alto per segnalare il furto subìto. I ghisa hanno impiegato poco a individuare il ladro, un vigilante della società di security Axitea, che si stava allontanando a piedi: il quarantenne è stato denunciato per furto; la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

La segnalazione

Tutto è avvenuto qualche minuto dopo le 14 di mercoledì 26 febbraio. Il cittadino statunitense, in vacanza a Milano nei giorni della Settimana della Moda, si è recato in centro per visitare il Duomo, ma prima di entrare ha dovuto depositare la torcia che aveva con sé. Il dipendente quarantenne di Axitea, stando a quanto ricostruito dai vigili coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, ha pensato bene di prenderla e andarsene, ma è stato subito bloccato e indagato a piede libero. Oltre alla denuncia, rischia anche pesanti conseguenze disciplinari per il reato commesso in orario di lavoro.