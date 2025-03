La beffa per 10mila frontalieri milanesi: nuove norme, rischio stangata

Milano – Nelle prossime settimane dovranno mettersi a fare i conti i diecimila frontalieri che vivono tra Milano, la Città metropolitana e Monza, chiamati anche loro a presentare la dichiarazione dei redditi. Una “prima volta” determinata dal nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera che prevede, per tutti i lavoratori assunti dopo il 17 luglio del 2023, l’obbligo di denunciare la loro posizione anche di fronte al Fisco italiano. Una condizione che non vale per i “vecchi frontalieri” che continuano a pagare il 100% delle imposte oltreconfine attraverso il prelievo alla fonte.

“Anche la Città metropolitana ha numeri che iniziano a diventare significativi– spiega Luca Gaffuri presidente Caf UIL Lombardia – sia facilitati in parte dal collegamento ferroviario sia da salari nettamente superiori a quelli che vengono offerti comunque oggi sul mercato locale. Aspetti che rischiano però di vanificare i sacrifici dei frontalieri attraverso imposizioni fiscali che se non adeguatamente monitorati possono mettere in ginocchio i lavoratori. Siamo preparati ad affrontare le problematiche e predisporre correttamente la dichiarazione dei redditi che dovranno presentare da giugno”. Un calcolo non semplice, perché al reddito percepito oltreconfine occorre togliere una franchigia di 10mila euro e successivamente gli oneri contributivi versati dal datore di lavoro svizzero poi, una volta determinato l’imponibile, viene calcolata l’imposta italiana a cui va sottratta poi l’imposta pagata precedentemente in Svizzera.

Fare da soli non è consigliato perché c’è il rischio di pagare più del dovuto o al contrario dichiarare di meno e poi incorrere in sanzioni che - è bene ricordarlo - possono essere contestate dal Fisco entro i cinque anni successivi. Ma chi sono e soprattutto quanti sono i frontalieri milanesi? Nel 2023 una ricerca compiuta dall’Ufficio di Statistica Svizzero ne contava 2188, ma il loro numero nel frattempo è sicuramente aumentato visto il loro tasso di crescita è stato del 60% nell’ultimo decennio. In base ai dati in possesso del sindacato si tratta di lavoratori con un’alta professionalità: ingegneri, docenti universitari, medici, infermieri e ricercatori farmaceutici.

Hanno scelto di lavorare in Svizzera perché lì gli stipendi sono molto più alti, anche tre volte quelli italiani, ma non mancano i problemi. “Se guardiamo ai problemi specifici – conclude Raimondo Pancrazio, segretario generale Uil Frontalieri – è indispensabile e necessario sanare al più presto la mancata applicazione della nuova normativa sull’indennità di disoccupazione che vanifica per i primi tre mesi di disoccupazione l’indennità a livello svizzero, pari all’80% della retribuzione quindi molto più alta rispetto alla Naspi. A questo si aggiunge il tema dell’assegno universale, in Svizzera superiore a quello italiano ma l’Inps non trasmette alle casse i dati, e quindi i lavoratori non percepiscono l’integrazione sull’assegno”.

