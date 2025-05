Fuga di gas in uno scavo, evacuato un palazzo

Una falla in un tubo, il gas che fuoriesce e si insinua attraverso le conduttore dallo scavo fin dentro il palazzo, l’aria satura di odore acre di metano e la paura di una possibile esplosione. Allarme in centro a Lecco ieri mattina, per una copiosa fuga di gas. I vigili del fuoco per precauzione hanno evacuato un intero palazzo, sede tra il resto della filiale di una banca e di alcuni poliambulatori medici. Durante alcuni lavori di scavo in via Leonardo da Vinci, i tecnici al lavoro hanno danneggiato una tubatura delle rete di distribuzione del metano. Non se ne sono accorti, tanto da cominciare a ricoprire la trincea. Dentro lo stabile si è tuttavia cominciato a sentire un forte odore di metano, che viene odorizzato apposta proprio per permette di rilevare possibili perdite. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco provinciale, che hanno accertato una massiccia dispersione di gas. Con loro pure gli agenti della Polizia locale. L’area è stata cinturata e sbarrata e l’immobile sgomberato, per il timore di eventuali deflagrazioni e intossicazioni.

Sono state chiuse anche diverse attività commerciali, del resto irraggiungibili poiché le strade di accesso sono state bloccate, con conseguenti problemi viabilistici. I tecnici della società di distribuzione del metano sono poi riusciti a individuare la falla, proprio nel punto dove di notte era stato aperto uno scavo. I lavori di messa in sicurezza e di ripristino sono però durati praticamente tutto il giorno e la situazione di emergenza è stata dichiarata cessata solo a tardo pomeriggio inoltrato. D.D.S.