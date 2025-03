Fortissimo odore di gas, è mistero: "Ci siamo svegliati spaventati"

"Ci siamo svegliati con un odore in casa da sentirsi male!". Sono le testimonianze dei residenti della zona del Pilastrello di San Colombano. Il disagio è iniziato alle 4.40 di ieri quando, inizialmente, è stata segnalata una presunta fuga gas. Diversi cittadini di questa zona del borgo, di prima periferia, sono stati infatti fastidiosamente sopraffatti da un fortissimo odore, penetrato nelle loro case, fino a fargli avvertire malessere. Le ore successive e la mattinata, quindi, sono state dedicate alla ricerca di una potenziale fuga gas che però, intorno alle 10.30, è stata smentita. Le verifiche, estese all’intera area, avrebbero infatti escluso la potenziale falla. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, più i tecnici dell’azienda del gas, il sindaco Alessandro Granata e i tecnici del Comune. "Resta da capire l’origine del forte odore, dato che è stata esclusa la perdita di gas (è stata controllata anche la cabina del gas vicina a via Bassanetti, ndr) – ha confermato, in un comunicato, il sindaco Granata, rimasto a lungo nel quartiere –. Intanto stanno arrivando segnalazioni simili anche dai paesi del circondario". L’allarme ha coinvolto diverse strade tra cui le vie: Marconi, Dei Granata, Vaccarini, via Bianchi, Dalcerri Tosi, Pampuri, San Giovanni di Dio, via Don Sturzo, Strada vicinale del Tribiano.

"Ci siamo svegliati verso le sei – ha testimoniato Roberto Bernocco, che abita vicino al magazzino dei fuochi artificiali, in Strada vicinale del Tribiano – e abbiamo avvertito un odore molto acre che è andato via solo verso le 10. Abbiamo accusato qualche colpo di tosse e giramenti di testa ma, per fortuna, ora stiamo bene". Una donna di mezza età ha testimoniato: "Appena svegliata mi sono spaventata. Ho avvertito un fortissimo odore di gas e sono corsa alla caldaia e ai fornelli a controllare. Poi, dal balcone, ho visto carabinieri e vicini del fuoco in strada". Graziella Borromeo aveva raggiunto il supermercato per fare la spesa. "L’odore è stato fortissimo" ha confermato. Nel pomeriggio, dal dipartimento Arpa di Lodi e Pavia, guidato da Beatrice Melillo, hanno fatto sapere che "la squadra ha effettuato, tramite rilevatore multigas, alcune misurazioni, sia in ambiente esterno, sia all’interno di alcuni edifici, che non hanno dato alcun riscontro. I valori erano al di sotto della rilevabilità strumentale. In particolare, i controlli sono stati effettuati in due abitazioni e in una struttura assistenziale dove erano stati percepiti forti odori. In entrambi i casi è stato avvertito solo un leggero odore anomalo, ma nessuna criticità".