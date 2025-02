“Hanno ucciso una persona in piazza Duomo”. Studente di 16 anni indagato per procurato allarme

Milano, 28 febbraio 2025 – “C'è una persona uccisa in piazza Duomo”. La chiamata è arrivata alla centrale operativa della Questura nella tarda mattinata di giovedì 27 febbraio 2025, ma per fortuna quella segnalazione che parlava di un omicidio in pieno centro era totalmente infondata: a telefonare è stato uno studente italiano di 16 anni, che in quel momento si trovava in classe all'istituto Cattaneo di piazza Vetra. Il minorenne è stato identificato e indagato a piede libero per procurato allarme: ha ammesso di aver contattato il 112.

Stando a quanto ricostruito, alle 11.40 è arrivata la telefonata allarmata, che parlava di un uomo ammazzato a due passi dalla Cattedrale. Dopo le prime verifiche sul campo, che hanno escluso immediatamente l'ipotesi paventata, i poliziotti hanno rintracciato la chiamata, individuando sia il cellulare all'interno del Cattaneo sia il giovanissimo proprietario sui banchi di scuola. Così gli agenti hanno identificato l'alunno e l'hanno denunciato.