Giro di vite contro le baby gang: a Milano 27 arresti, sequestrate armi e droga

Milano, 26 febbraio 2025 – Maxi operazione in tutta Italia contro i gruppi criminali giovanili. A Milano i controlli mirati hanno portato ad arrestare 27 ragazzi e a denunciarne altri 25 per reati che vanno dalla detenzione di armi da taglio e da fuoco allo spaccio di stupefacenti, dalle rapine ai furti e all'uilizzo abusivo di carte di credito.

I componenti di una baby gang in azione: a destra, uno dei giovani impugna un'ascia

Un blitz che arriva a pochi giorni da una serie di raid violenti messi a segno da bande di ragazzini: i casi più recenti di Cascina Merlata e viale Romagna hanno visto coinvolti rispettivamente un diciannovenne italo-marocchino e uno studente spagnolo in Erasmus di 22 anni, entrambi feriti a coltellate in maniera non grave.

Dal centro alle periferie

Gli operatori della polizia hanno sequestrato anche considerevoli quantità di stupefacente

All'ombra della Madonnina, l'attività di polizia giudiziaria, coordinata a livello nazionale dallo Sco, è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con i poliziotti della Polfer, del Reparto prevenzione crimine e dei commissariati competenti nelle aree più centrali (Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Buenos Aires, Porta Venezia, CityLife, Stazione Centrale) e nelle periferie (Greco Turro, Niguarda, San Siro, Bonola, Porta Romana, Ticinese, Porta Genova, Lambrate).

Il bilancio

Nel corso delle perquisizioni di abitazioni ed esercizi commerciali, gli investigatori della Questura hanno sequestrato un fucile a canne mozze modificato, due pistole funzionanti, una pistola scacciacani, munizioni di vario genere, taglierini e coltelli, quasi un chilo di cocaina, 7,3 chili di cannabinoidi, 483 grammi di sostanza da taglio, 2,40 grammi di droghe sintetiche, 1,80 grammi di shaboo, 8,42 grammi di ecstasy, 4,27 grammi di Mdpv e 50.765 euro.

Complessivamente, sono state controllate 1.889 persone e passati al setaccio 190 veicoli.